Американские спортсмены примут участие в олимпийских соревнованиях.

Официальная делегация, представляющая власти Соединенных Штатов, не поедет на Олимпийские игры, которые состоятся в Пекине в феврале 2022 года.

Об этом представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила на брифинге, сообщает Голос Америки.

"Администрация Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры 2022" - сказала она.

По словам Псаки, власти США приняли это решение из-за нарушений прав человека, которые допускает руководство Китая, в частности, в отношении уйгуров.

Читайте такжеСША подготовили "чертовски жесткие" санкции против России в случае вторжения в Украину - CNN"Но команда США и спортсмены получат нашу полную поддержку, мы будем их поддерживать, сами оставаясь дома", - пояснила Псаки.

Ранее Министерство иностранных дел КНР заявило, что Китай в случае необходимости примет "контрмеры" в знак протеста против запланированного США дипломатического бойкота Олимпийских игр.

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Автор: Виктория Токарева