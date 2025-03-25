Термин "финляндизация" использовался во времена холодной войны.

Во время президентства Джо Байдена постоянно использовалась особая фраза, которая сравнивала его с преемником Дональдом Трампом: 46-й президент был плохим коммуникатором, но хорошим геополитическим стратегом; 47-й - наоборот. Об этом пишет политический эксперт Андреас Клут для Bloomberg.

"Снова и снова Байден чуть ли не злорадствовал над тем, что российский президент Владимир Путин хотел "финляндизации НАТО", а взамен получил "натоизацию Финляндии". Финляндизация и НАТОзация состоят из пяти слогов и мало что значат для рядовых американцев, которые, возможно, представляют себе генералов и адмиралов, проводящих больше времени в сауне. От Трампа, который предпочитает красноречивые односложные англо-саксонские слова, вы не услышите подобного жеманного красноречия. Как способ донесения большой стратегии до избирателей, фраза Байдена провалилась", - пишет он.

Однако, по его словам, основная большая стратегия, которую Байден пытался протолкнуть, имела успех, который сейчас разрушает Трамп.

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Что такое "финляндизация"?

Такой термин предложили западногерманские ученые во время холодной войны. Тогда речь шла об опыте Финляндии, которая дважды воевала с Советским Союзом, который вторгся на ее территорию. Первый раз нападение произошло во время Зимней войны в 1939 году, а второй раз это произошло в 1941-1944 годах. В результате заключения перемирия страна уступила СССР около 10% своей территории и согласилась на переселение этнических финнов, которые там жили, однако она все же осталась независимым государством.

"Процесс, позже названный финляндизацией, начался в 1948 году с подписания договора между Хельсинки и Москвой. За привилегию оставаться суверенной страной Финляндия согласилась придерживаться советской внешней политики и отказаться от более тесных связей с НАТО, США и Западной Европой. Кари Суомалайнен, финский карикатурист, позже определил финляндизацию как "искусство поклоняться Востоку, не преклоняясь перед Западом"", - напомнил автор материала.

"Финляндизация" была постепенно прекращена только после окончания холодной войны благодаря шагам, о которых сегодня мечтают и украинцы, отмечает Клут.

Уже в 1995 году Финляндия вступила в Европейский Союз, а при президентстве Джо Байдена стала членом НАТО. Поэтому, как отметил эксперт, Финляндия занимает место самой "счастливой" страны в мире.

Почему "финляндизация" приобрела такое значение в мире?

"С давних пор финляндизация также приобрела свое более общее значение. Хотя это явление стало возможным лишь потому, что Финляндия была слишком храброй и сильной, чтобы потерпеть поражение (но все еще слишком слабой, чтобы победить), это слово стало унизительным и касалось любой ситуации, в которой более слабая страна отказывается от части своего суверенитета, чтобы задобрить более сильное государство", - подчеркнул автор материала.

Аналитик напомнил, что изначально план российского диктатора Владимира Путина заключался в том, чтобы завоевать и подчинить себе Украину. Однако украинцы, как и финны в 1939 году, отказали Москве в таких планах, поэтому президент РФ должен был изменить тактику.

"Для того, чтобы он мог терпеть дальнейшее существование Украины, страна должна была бы стать ничейной территорией, навсегда остаться вне НАТО, демилитаризованной и склониться перед Кремлем. Короче говоря, финляндизированной. Он имеет похожее видение относительно, скажем, Молдовы или Грузии (вне НАТО) и даже Эстонии, Латвии и Литвы (в НАТО)", - объяснил Клут.

В частности, в администрации Байдена отмечали, что Путин угрожает не только Украине, но и всему западному альянсу.

"Поэтому, когда Байден сказал, что Путин вместо того, чтобы втянуть Финляндию в НАТО, он имел в виду нечто большее, чем вступление Финляндии в альянс. Он имел в виду, что Россия потерпела поражение в более широком смысле, потому что Украина - с американской, европейской и даже азиатской и антиподовской помощью - защитила себя и все больше приближается к Западу. А Запад, далеко не трусливый, оказался более сплоченным и решительным в защите не только Украины, но и самой идеи национального суверенитета", - акцентировал аналитик.

Как Трамп уничтожает все, что сделал Байден?

В то же время Трамп находится на том пути, чтобы уничтожить достижения Байдена, считает Клут. В частности он презирает НАТО и ставит под сомнение положение о взаимной обороне, которая лежит в основе альянса. Также президент США, по словам эксперта, презирает отдельных союзников, а именно Данию, ведь хочет аннексировать Гренландию.

Кроме того, спор в Овальном кабинете с украинским лидером Владимиром Зеленским показал, что он, скорее всего, безразлично относится к перемирию, которое бы означало капитуляцию Украины, добавляет Клут.

"Кажется, Трамп даже стремится сделать что-то вроде своего собственного "Финдлендинга". Как иначе можно описать подчинение США, которое он подразумевает для Канады на севере или Панамы на юге? Байден понимал ценность альянсов и международного порядка, а Трамп - нет. Байден также плохо объяснял американцам внешние угрозы, тогда как Трамп знает, как найти общий язык со многими избирателями. И все же: даже если излагать ее в коротких и понятных фразах, политика отказа от своих друзей и идеала суверенитета в пользу тирании и агрессии - это ужасная большая стратегия", - подытожил эксперт.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее Politico писало, что Дональд Трамп сделал все возможное, чтобы обвалить позиции Украины на переговорах с РФ. По словам журналистов, президент США демонстрирует разный подход к сторонам - давление на более уязвимого союзника Украину и мягкое уговаривание агрессора в Москве.

Также Трамп отреагировал на слова Зеленского о влиянии России на его чиновников. Он отметил, что информация РФ может влиять на команду президента США, поскольку она хочет достичь дипломатического решения войны в Украине.

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