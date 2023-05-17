Киссинджер считает, что в результате гипотетического военного конфликта вокруг Тайваня будут уничтожен как сам остров, так и мировая экономика.

Бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер заявил, что США и Китай являются главной угрозой миру и самому существованию человечества

В интервью The Economist он утверждает, что текущее состояние отношений между двумя странами крайне опасно и напоминает положение дел перед Первой мировой войной, когда "ни у одной из сторон нет значительных возможностей для политических уступок, а любое нарушение равновесия может иметь катастрофические последствия".

Киссинджер считает, что в результате гипотетического военного конфликта вокруг Тайваня будут уничтожен как сам остров, так и мировая экономика, которая лишится источников поставок микропроцессоров.

Видео дня

Также Киссенджер считает, что Украину стоит принять в НАТО - это отвечало бы интересам как Киева, так и Москвы, а также стало бы гарантией от попыток украинского руководства в будущем решать территориальные споры военным способом.

"Мы можем получить ситуацию, когда у нас будет недовольная итогами конфликта Россия и одновременно недовольная ими Украина - баланс недовольств. Так что для безопасности Европы лучше, чтобы Украина была в НАТО, где она не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне. То, что сейчас говорят европейцы, на мой взгляд, опасно до сумасшествия. Потому что они говорят: "Мы не хотим их украинцев в НАТО, потому что это слишком рискованно. А поэтому мы вооружим их до чертиков и дадим им самое продвинутое вооружение". Мы не должны завершать этот конфликт неправильным способом. Исход должен быть таким, при котором Украина остается защищенной Европой и не становится государством - отшельником, которое само за собой следит", - сказал он.

Другие заявления Киссинджера

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер уверен, что до конца года между Украиной и РФ возможны "реальные переговоры". Он считает, что переговоры между двумя странами станут возможными благодаря Китаю.

Ранее он заявил, что членство Украины в НАТО будет "уместным" после установления мира. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он сказал, что, хотя и был против вступления Украины в НАТО до вторжения России, теперь считает это "желаемым результатом".