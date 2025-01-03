В Министерстве торговли США отмечают, что соответствующее решение обсуждается в контексте национальной безопасности.

Администрация ныне действующего президента США Джо Байдена рассматривает возможность запрета или ограничения использования в Соединенных Штатах Америки китайских дронов. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Министерства торговли США.

Отмечается, что соответствующее решение обсуждается в контексте национальной безопасности.

"Использование беспилотных летательных аппаратов, к дизайну и производству которых имели отношение иностранные противники США, в том числе Китай и Россия, является неоправданным или неприемлемым риском для безопасности Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что Китай и Россия продемонстрировали готовность нанести ущерб инфрастуре страны и безопасности США с помощью кибершпионажа:

"Они могут подстраивать свое законодательство, чтобы использовать частные компании в национальных интересах".

При этом в Минторговли США не исключают, что запрета на использование китайских дронов удастся избежать, если в их дизайн и программное обеспечение будут внесены необходимые изменения. При этом окончательное решение уже будет принимать администрация избранного президента Дональда Трампа.

Отношения США и Китая - последние новости

Как сообщал УНИАН, Китай ввел санкции против 28 американских компаний. Ограничения были введены якобы за поставки и продажу оружия Тайваню.

Также мы информировали, что хакеры из Китая взломали офис по санкциям Минфина США. По данным The Washington Post, этот офис - один из самых мощных инструментов, имеющихся в распоряжении США для достижения целей нацбезопасности.

Как отметило издание, серия взломов американских агентств может усилить напряжение между Вашингтоном и Пекином после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

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