Трамп анонсировал введение санкций против Ирана

Ранее Совет Безопасности ООН не поддержал продление оружейного эмбарго США против Ирана.

США на следующей неделе начнут процесс восстановления санкций против Ирана.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, передает РБК.

"Мы займемся восстановлением санкций. На следующей неделе увидите, что будет", - сказал Трамп.

По словам президента, его не удивил отказ Совета Безопасности ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана.

"Мы знали, какие будут результаты голосования", - отметил Трамп.

Ранее, 14 августа, Совет Безопасности ООН не поддержал продление оружейного эмбарго США против Ирана.

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За продление запрета, кроме самих США, проголосовала Доминиканская Республика. Россия и Китай выступили против, а еще 11 стран воздержались.

Помимо этого, Трамп отметил, что вряд ли будет участвовать в онлайн-саммите по Ирану до того, как в Соединенных Штатах пройдут выборы, добавляет РБК.

"Думаю, нужно подождать до выборов. Иран очень хочет, чтобы я проиграл", - добавил президент США.

Ядерная сделка с Ираном

В начале этого года правительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, подписанной в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников.

Иранские власти отметили, что продолжат сотрудничество с МАГАТЭ и вернутся к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты, а интересы страны будут учтены.

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Автор: Александр Топчий