Трамп анонсировал введение санкций против Ирана
США на следующей неделе начнут процесс восстановления санкций против Ирана.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, передает РБК.
"Мы займемся восстановлением санкций. На следующей неделе увидите, что будет", - сказал Трамп.
По словам президента, его не удивил отказ Совета Безопасности ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана.
"Мы знали, какие будут результаты голосования", - отметил Трамп.
Ранее, 14 августа, Совет Безопасности ООН не поддержал продление оружейного эмбарго США против Ирана.
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За продление запрета, кроме самих США, проголосовала Доминиканская Республика. Россия и Китай выступили против, а еще 11 стран воздержались.
Помимо этого, Трамп отметил, что вряд ли будет участвовать в онлайн-саммите по Ирану до того, как в Соединенных Штатах пройдут выборы, добавляет РБК.
"Думаю, нужно подождать до выборов. Иран очень хочет, чтобы я проиграл", - добавил президент США.
Ядерная сделка с Ираном
- В начале этого года правительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, подписанной в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников.
- Иранские власти отметили, что продолжат сотрудничество с МАГАТЭ и вернутся к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты, а интересы страны будут учтены.
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