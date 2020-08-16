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Трамп анонсировал введение санкций против Ирана

04:48, 16 августа 2020
Мир
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Дональд Трамп анонсировал восстановление санкций против Ирана / REUTERS

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, передает РБК.

"Мы займемся восстановлением санкций. На следующей неделе увидите, что будет", - сказал Трамп.

По словам президента, его не удивил отказ Совета Безопасности ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана.

"Мы знали, какие будут результаты голосования", - отметил Трамп.

Ранее, 14 августа, Совет Безопасности ООН не поддержал продление оружейного эмбарго США против Ирана.

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За продление запрета, кроме самих США, проголосовала Доминиканская Республика. Россия и Китай выступили против, а еще 11 стран воздержались.

Помимо этого, Трамп отметил, что вряд ли будет участвовать в онлайн-саммите по Ирану до того, как в Соединенных Штатах пройдут выборы, добавляет РБК.

"Думаю, нужно подождать до выборов. Иран очень хочет, чтобы я проиграл", - добавил президент США.

Ядерная сделка с Ираном

  • В начале этого года правительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, подписанной в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников.
  • Иранские власти отметили, что продолжат сотрудничество с МАГАТЭ и вернутся к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты, а интересы страны будут учтены.

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Автор: Александр Топчий

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