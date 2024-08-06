Кремль не хочет широкомасштабной войны на Ближнем Востоке, говорят источники в Иране.

Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно ответить Израилю на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские источники.

Собеседники издания говорят, что Путин специально отправил в Тегеран своего давнего соратника, экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы тот передал это послание. Два иранских источника, которые присутствовали на встрече Шойгу с высокопоставленными чиновниками Ирана, говорят, что Москва посоветовала Тегерану избегать нападений на израильских гражданских лиц.

Источники утверждают, что визит Шойгу был лишь одним из нескольких способов, которые Москва использовала, чтобы донести до Ирана необходимость сдержанности, чтобы предотвратить войну на Ближнем Востоке.

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В свою очередь Тегеран давил на Москву относительно доставки истребителей Су-35 российского производства, сообщили источники, причастные к встрече в Тегеране.

Что известно о визите Шойгу в Тегеран

Как писал УНИАН, на фоне масштабной эскалации на Ближнем Востоке бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран. Формальная цель поездки, заявленная пропагандой - укрепление двусторонних отношений в области экономики и безопасности.

По данным израильских СМИ, Россия уже передала своим иранским союзникам ракетные комплексы "Искандер" и системы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН". Переброска оружия состоялась с помощью военно-транспортного самолета Ил-76, который совершал многократные рейсы из России в Иран.

По данным The New York Times, Иран, готовясь к широкомасштабному нападению на Израиль, попросил у России современные системы противовоздушной обороны и радары.

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