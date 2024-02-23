Джонсон утверждает, что деньги не взял, но история тянется за ним уже шесть лет.

Действующий спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который последовательно блокирует выделение американской помощи Украине, был избран в американский парламент при финансовой поддержке россиян. В частности его предвыборную кампанию финансировал владелец патронного завода в Туле, пишет Newsweek.

В 2018 году Джонсон начал кампанию, баллотируясь в Палату представителей от штата Луизиана. В конце концов он смог одержать победу на выборах и прошел в парламент в 2020 году. Однако, как выяснилось, его длительную предвыборную кампанию частично профинансировала группа россиян через техасскую компанию American Ethane.

Хотя соучредителем American Ethane был американец Джон Хоуталинг, в то время 88% акций компании принадлежали трем россиянам — Михаилу Юрьеву, Андрею Кунатбаеву и Константину Николаеву. Последний является одним из близких соратников президента России Владимира Путина, отмечает Newsweek.

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Этот факт выяснился еще в 2018 году. Тогда представитель Джонсона уверял, что полученные от компании American Ethane деньги вернули обратно, как только предвыборный штаб "проинформировали о ситуации".

Американское законодательство прямо запрещает политикам получать деньги на предвыборную кампанию от иностранцев и юридических лиц, которые находятся под контролем иностранцев. Доказать, что Джонсон сознательно нарушил этот закон, никому не удалось. Но тот эпизод нынешнему спикеру Палаты представителей вспоминают до сих пор.

Кто такой Константин Николаев

52-летний миллиардер Константин Николаев родился в Днепропетровске, но с молодых лет живет в России. Сейчас он занимается железнодорожным грузовым и портовым бизнесом. Вместе с двумя партнерами он владеет компанией Globaltrans, крупнейшим в России частным оператором железнодорожных перевозок.

Он также является совладельцем двух патронных заводов - в Туле и Ульяновске. Эти заводы поставляли боеприпасы для российских войск во время их вторжения в Украину.

В 2019 году Forbes оценил состояние олигарха в 1,2 миллиарда долларов.

Николаев также известен тем, что финансово поддерживает Марию Бутину, гражданку России, которая была приговорена в США к 18 месяцам тюремного заключения в 2019 году за попытки проникновения в консервативные политические группы и влияния на внешнюю политику США в пользу России.

Позиция Майка Джонсона по Украине

Как писал УНИАН, Майк Джонсон был назначен на должность спикера нижней палаты Конгресса в октябре по протекции Дональда Трампа. С самого начала на словах Джонсон декларирует свою приверженность Украине и уверяет, что Россию надо остановить.

Одновременно с этим именно Джонсон, пользуясь своими служебными полномочиями, блокирует принятие новой программы финансирования поставок американского оружия Украине. Он отказался выносить на голосование в Палате представителей предложенный Джо Байденом большой законодательный пакет, где были собраны расходы на поддержку Украины, Израиля и Тайваня вместе с финансированием расходов на укрепление границы США.

Позже, когда через верхнюю палату Конгресса успешно прошел альтернативный законопроект, из которого убрали вопрос американской границы, Джонсон отказался выносить на голосование в нижней палате и этот вариант. А потом вообще отправил депутатов на каникулы до конца февраля, когда на фронте в Украине Россия значительно усилила наступательные действия.

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