Пока Украина изнемогает от нехватки оружия, в Конгрессе США царит неопределенность и хаос в отношении поддержки своего партнера.

Среди республиканцев в Палате представителей Конгресса США царит хаос и смятение по поводу вопроса американской помощи Украине. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже пообещал, что не вынесет на голосование принятый Сенатом законопроект, но не предложил никакой альтернативы, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что вопрос помощи Украине остается нерешенным, и такая дисфункция становится все более привычным явлением для республиканского большинства в Палате представителей. На этой неделе республиканцы провели рабочее совещание по финансированию Украины, но оно завершилось без разработки хоть какого-то плана.

Ранее на этой неделе Сенат одобрил законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню. Но Джонсон сказал, что Палата представителей не предоставит свое согласие на это решение. При этом он не показал своего контрпредложения, что привело к появлению целого ряда конкурирующих предложений.

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Так, одни республиканцы предлагают разбить принятую Сенатом помощь на отдельные куски для Украины, для Израиля и для Тайваня. Другие хотят добавить к законопроекту расходы на американо-мексиканскую границу, что ранее предлагал Джо Байден и что сами же республиканцы так и не согласовали.

В то же время небольшая двухпартийная группа республиканцев и демократов пишет собственную версию сенатского законопроекта, из которого хотят убрать все расходы на гуманитарную и финансовую помощь и оставить только расходы на поставку оружия.

Некоторые республиканские "ястребы" считают, что Джонсон в конце концов найдет способ оказать помощь Украине. Утверждается, что за закрытыми дверями Джонсон якобы выражает полную поддержку военной помощи Украине.

"Но теперь он спикер, и он должен разработать методологию того, как он собирается этого добиться. Это непонятно", - отметил неназванный депутат Конгресса.

Как отмечает The Wall Street Journal, в целом за последний год идея поддержки Украины заметно угасла среди республиканцев. Некоторые из них прямо угрожают Джонсону отставкой, если он вынесет на голосование в Палате представителей законопроект о помощи Украине.

Кроме того, Джонсон регулярно общается с Дональдом Трампом, влияние которого в Республиканской партии растет изо дня в день. А Трамп, как известно, выступает категорически против военной помощи Украине.

Ситуация с помощью Украины от США: последние новости

Как писал УНИАН, на этой неделе верхняя палата Конгресса США - Сенат – приняла законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Но спикер нижней палаты - Палаты представителей - Майк Джонсон отказался выносить этот законопроект на голосование. После этого Палата представителей вообще ушла на каникулы до конца февраля, что снова отодвинуло принятие помощи Украине на неопределенное время.

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