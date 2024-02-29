Также спецпредставитель посетит Россию и Евросоюз.

В начале марта Украину и Россию посетит специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Это часть усилий Пекина усадить стороны за стол переговоров, заявила официальный спикер МИД Китая Мао Нин.

Ожидается, что дипломатическое турне Ли Хуэя стартует 2 марта и охватит не только Киев и Москву, но также Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель. Объясняя цель этой поездки, спикер китайского МИДа отметила, что затягивание "украинского кризиса" не отвечает интересам международного сообщества.

"Главная цель этой челночной дипломатии - положить конец войне и достичь консенсуса, чтобы проложить путь к мирным переговорам. Мы готовы и в дальнейшем играть свою уникальную роль и вносить китайскую мудрость в продвижение политического решения украинского кризиса", - заявила Мао Нин.

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Война в Украине: позиция Китая

Как писал УНИАН, Китай активно помогает России поддерживать ее экономическую состоятельность в условиях западных санкций. Избегая прямых поставок готового оружия, Пекин вместо этого помогает россиянам строить промышленные объекты и поставляет сырье для военного производства.

Также мы рассказывали, что Турция и Китай, вероятно, разрабатывают собственные переговорные платформы для урегулирования войны в Украине. Это позволит России использовать их для продвижения своих нарративов - что Украина отказывается идти на переговоры.

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