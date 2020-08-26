NEXTA: в Минск из России снова летит спецборт ФСБ

Спецборт ФСБ Российской Федерации, который уже прилетал 18 августа, снова направляется в Минск.

В Минск снова летит спецборт российской Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на данные с сайта Flightradar.

«Спецборт ФСБ Российской Федерации, который уже прилетал 18 августа, снова направляется в Минск», – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлый раз после прибытия самолета ФСБ в Минск стало известно о появлении на государственных телеканалах Беларуси российских пропагандистов.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

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Автор: Андрей Василюк