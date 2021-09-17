Аэропорт остановил свою работу более чем на два часа.

Международный аэропорт Милана остановил свою работу на несколько часов. Из-за аномального ливня территория аэропорта ушла под воду.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Аэропорт 16 сентября закрыли более чем на два часа, а самолеты направляли в другие аэропорты. Дело в том, что здесь за полтора часа выпало 87 мм осадков. Уровень воды на взлетных полосах поднялся настолько, что самолеты не могли ни взлететь, ни приземлиться. Аэропорт не работал с 19:00 до 21:15.

Читайте такжеКлиматические беженцы. Почему на экологические проблемы в Украине больше нельзя закрывать глазаКроме того, затопило прилегающие дороги, подземные переходы, а люди оказались заложниками в собственных автомобилях, ведь вода доходила до стекол.

Сотрудникам аэропорта пришлось садиться в резиновые лодки, чтобы спасать пассажиров и переправлять их.

Как ранее сообщал УНИАН, на юг Франции обрушились сильные дожди, которые привели к наводнениям. Спасатели эвакуировали сотни людей, поскольку внезапное наводнение превратило дороги и поля в реки и озера.

Местные власти заявили, что дожди нанесли значительный ущерб домам и инфраструктуре в городах и деревнях между Нимом и Монпелье.

Автор: Анастасия Горбачева