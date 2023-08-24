Американцы хотели донести, что не причастны к действиям ЧВК "Вагнера".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил по телефону с помощником российского лидера Владимира Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Это произошло после неудачной попытки мятежа глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, разговор Салливана и Ушакова состоялся почти сразу после бунта Пригожина. Отмечается, что советник Байдена хотел донести, что США не причастны к тому, что происходило в России.

"Цель состояла в том, чтобы дистанцировать США от инцидента и избежать дальнейшей эскалации", - пишет газета.

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Мятеж Пригожина - основные моменты

24 июня 2023 года Пригожин приказал своим наемникам пойти на Москву, чтобы снять министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Однако уже вечером в результате переговоров с Лукашенко и Путиным он остановил ЧВК и вернул их обратно в тыловые лагеря.

В июле ISW сообщал, что решение Путина не ликвидировать ЧВК "Вагнера" и не преследовать участников мятежа ставит российские власти в неловкое положение.

Однако уже 23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer ERG 135. Среди погибших обнаружили тела Евгения Пригожина и основателя ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина. Американские аналитики считают, что Путин почти наверняка приказал сбить самолет.

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