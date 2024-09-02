На фоне растущего партнерства между Китаем и Россией китайский язык становится все более популярным в РФ.

Правитель России Владимир Путин заявил в понедельник, что молодые члены его семьи свободно разговаривают на китайском языке. При этом во время встречи с учениками одной из школ в Кызыле (Республика Тува, РФ) он призвал школьников не забывать о важности английского языка, несмотря на растущую популярность китайского, информирует Reuters.

Издание напоминает, что у Путина от бывшей жены Людмилы есть две дочери, они говорят на русском, английском, немецком и французском. При этом, по информации росСМИ, Путин, который развелся с женой в 2014 году, редко говорит о своей семье, но имеет по меньшей мере трех внуков.

"Некоторые члены моей семьи, маленькие дети, тоже говорят по-китайски - они свободно на нем разговаривают", - сказал Путин. Видео дня

Авторы статьи отмечают, что на фоне растущего партнерства между Китаем и Россией китайский язык становится все более популярным в России как любимый иностранный язык, и эта тенденция, по словам Путина, объясняется развитием контактов между экономикой, политикой и обществом. При этом Путин, который свободно говорит на немецком, но также брал уроки, чтобы улучшить свой английский, сказал, что ученики не должны забывать о важности английского.

"Английский язык - великий язык, он очень много дал человечеству в плане объединения знаний и объединения людей в сфере культуры и так далее", - сказал Путин.

Владимир Путин - последние новости

Правитель РФ Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" со школьниками, во время которого "обиделся" на наступление под Курском, назвав ВСУ "бандитами", и похвастался Донбассом. В частности, он назвал продвижение ВСУ "провокацией", которая является "неудачной" попыткой остановить наступление ВС РФ на Донбассе.

Также УНИАН сообщал, что МУС пригрозил Монголии последствиями за отказ в сотрудничестве по аресту Путина в случае его прибытия в эту страну.

Как известно, суд выдал ордер на арест диктатора еще в марте 2023 года. Кремль уже заявил, что "не волнуется" относительно визита.

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