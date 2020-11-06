Санкции введены против чиновников, которых ранее в санкционный список внес Евросоюз.

Канада ввела санкции против 13 белорусских чиновников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на МИД Канады.

"В координации с Европейским Союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции еще против 13 белорусских чиновников. Канада и ЕС продолжают разделять серьезные опасения по поводу текущей ситуации в Беларуси", - говорится в заявлении.

Санкции введены против чиновников, которых ранее в пятницу в санкционный список внес Евросоюз.

"Несмотря на международные призывы к Александру Лукашенко положить конец насилию в Беларуси, агрессия его режима продолжается. Те, кто несет ответственность за репрессии против народа Беларуси, столкнутся с растущим давлением в виде адресных санкций. Канада и дальше будет твердо поддерживать белорусский народ в его борьбе за мир", - заявил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.

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Напомним, сегодня Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных. Однако этого не произошло и в Беларуси продолжились забастовки.

12 октября вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель пояснил, что санкции против Лукашенко введут из-за отсутствия воли вести переговоры о мирном разрешении ситуации в Беларуси. Все страны ЕС согласились с предложением расширить список лиц, против которых вводятся санкции.

20 октября Боррель заявил, что ни одна страна Евросоюза не оказывает сопротивления относительно введения санкций против Лукашенко в рамках подготовки второго раунда ограничительных мер в отношении белорусских властей. По его словам, началась техническая работа с целью подготовки введения санкций.

С 25 октября в Беларуси началась всеобщая забастовка.

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Автор: Александр Топчий