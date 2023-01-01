В своем новогоднем обращении белорусский диктатор также пожаловался на "милитаризацию в европейском регионе".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и соучастник военных преступлений России на украинской земле объявил наступивший 2023-й "годом мира и созидания".

Соответствущий новогодний указ появился на сайте Лукашенко.

Отмечается, что указ подписан "с целью консолидации белорусского народа, укрепления в обществе идей мира и созидательного труда как главных условий развития белорусского государства".

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Ключевыми направлениями следующего года будут совершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, продвижение мирных инициатив граждан и общественности, содействие межконфессиональному диалогу, обеспечивающему мир и согласие в белорусском обществе, демонстрация преимуществ белорусской экономической модели в условиях глобальной турбулентности, позиционирование созидательного труда как главного условия развития белорусского государства – сказано в указе белорусского диктатора.

В указе также отмечается, что такой шаг "позволит укрепить восприятие Беларуси как островка мира [...] станет "белорусским ответом на милитаризацию в европейском регионе".

Угроза повторного вторжения РФ из Беларуси: последнее

Российские оккупационные войска уже несколько недель продолжают время от времени демонстрировать активность в районе границы Беларуси с Украиной. На фоне таких маневров в информационном поле началось обсуждение вероятного повторного нападения РФ на северные регионы Украины.

Сообщалось, что в Беларуси начали переводить армию на "военное время" в рамках действующего в стране плана внезапных проверок боеготовности. Целью таких действий в Минобороны страны назвали, в том числе "проверку знаний военнослужащих".

В Госпогранслужбы уверяют, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, хотя и несколько напряженной, особенно в информационном поле. При этом Беларусь не прекращает поддерживать Россию в войне, в частности, предоставляя свою территорию, свою поддержку, инфраструктуру и воздушное пространство.

Напомним, 24 декабря диктатор Лукашенко прилетел в РФ с рабочим визитом. А за пару дней до этого Путин впервые за три года посетил Минск.

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