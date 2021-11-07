На польской территории задержали не только украинца, но и, в частности, немцев, узнали журналисты.

В Польше задержали пятерых перевозчиков нелегальных мигрантов, среди которых есть украинец.

Как сообщает польское издание RMF24, задержанные – двое граждан Германии и по одному гражданину Украины, Беларуси и Швеции.

Аресты произошли во время дорожных проверок в нескольких населенных пунктах. На автомобилях водители перевезли в Польшу шестерых человек курдского происхождения, семерых граждан Сирии и одного иракца.

Водителей задержали по обвинению в помощи незаконному пересечению границы другими лицами, отмечает информационный ресурс.

Читайте такжеВ Польше украинка избила ногами автобус из-за просьбы надеть маскуНапомним, в конце октября стало известно, что в Подляском воеводстве Польши задержали украинца, который, вероятно, перевозил мигрантов.

СМИ писали, что гражданин Украины вез в автобусе 12 человек, которые, вероятно, нелегально находились на территории Польши.

Транспортное средство преследовали на дороге в Бельском уезде, произошла авария, и один человек получил травмы.

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Автор: Екатерина Жирий