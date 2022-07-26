Дмитрий Тужанский отметил, что премьер Венгрии пытался продвигать модель нелиберальной демократии, а теперь пытается себя спасти.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерено сделал скандальное заявление о "превосходстве" чистой расы венгров. Политик критикой Запада пытается спасти самого себя.

Об этом рассказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский в эфире телеканала FreeДом.

Он отметил, что Орбан ежегодно выступает с подобными речами в румынской Трансильвании, где проживают этнические венгры.

"Еще в 2014 году Орбан на таком собрании провозгласил курс на нелиберальную демократию. Тогда он в качестве примера приводил Россию и Турцию. Каждый год он выступает с такими речами. В этот раз она оказалась такой скандальной, потому что она стала квинтэссенцией риторики Орбана за последние минимум два года. Орбан намерено спровоцировал скандал, чтобы о нем заговорили. Это часть плана – спровоцировать, чтобы все мировые медиа писали о нем", - отметил эксперт.

При этом венгерский политик пытается возглавить группу тех, кто выступает против европейской политики в отношении России, в том числе санкций.

"Орбан стал голосом западным групп, которые против санкций в отношении России, которые хотят любой ценой остановить российскую агрессию и вернуться к безнесу с РФ. Орбан говорит то, что стесняются говорить на Западе", - объяснил Тужанский.

Кроме того, в некоторых аспектах его риторика совпадает с "трампистами" в США, где должны пройти довыборы.

"Все, что наговорил Орбан, это зеркало венгерского общества. Его заявления о неработающих санкциях продиктовано тем, что ограничения ставят под сомнение нелиберальную версию демократии. То есть критикой Запада он пытается спасти самого себя", - подытожил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскандалился из-за нацистских заявлений. Он выступил против смешения европейских и неевропейских рас.

Стоит отметить, что Орбан уже ранее делал подобные заявления, но этот раз он использовал особо резкие ультраправые термины.

Кроме того, он заявил, что Евросоюзу нужна новая стратегия по войне в Украине, поскольку санкции против Москвы не сработали. По его мнению, нужна стратегия, которая сосредоточиться на мирных переговорах и составлении хорошего мирного предложения вместо победы в войне.

Он отметил, что Украина никогда не выиграет войну "просто потому, что российская армия имеет асимметричное преимущество". При этом Орбан заявил, что для мирных переговоров между Россией и Украиной нет никаких шансов.

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