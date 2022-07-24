Накануне премьер-министр Венгрии оскандалился новыми заявлениями о войне в Украине.

Скандальные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана можно объяснить тем, что президент РФ Владимир Путин в обмен на поддержку обещал ему часть Украины, а именно Закарпатье.

Такое мнение высказал оппозиционный российский политик и правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

Он уверен, что Орбан давно "замахинирован" в различных схемах.

Также Фейгин объяснил, почему в РФ воспринимают Украину как наконечник "западного копья":

"Оккупанты не способны понять, что люди просто хотят, чтобы Россия от них, наконец, отцепилась. А обвинения в марионеточности или "они легли под Запад" – это очередной бред. Ой, подпали под Запад? Только Запад что-то не занимал территории, не убивал детей в Буче и помогает деньгами. Почему бы тогда Украине не выбрать союзником Запад? А кого выбирать? Москву? Этих всех с мордами в виде задниц?".

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскандалился заявлением, что Евросоюзу нужна новая стратегия по войне в Украине, поскольку санкции против Москвы "не сработали". Также он заявил, что войны в Украине можно было избежать.

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