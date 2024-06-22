Штаты не будут размещать войска на этой территории.

Высокопоставленные чиновники США заверили делегацию коллег из Израиля, которые посетили Вашингтон на этой неделе, что если на северной границе Израиля начнется полномасштабная война с Хезболлой, администрация Байдена полностью готова поддержать своего союзника. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание подчеркивает, что личные заверения прозвучали на фоне того, что в последние недели увеличилось количество трансграничных атак между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой Хезболла, что усилило беспокойство относительно возможной вспышки еще одного полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке.

"Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично обвинил США в сокрытии оружия и боеприпасов в его стране, что вызвало напряженный спор между израильскими и американскими официальными лицами", - говорится в материале. Видео дня

Отмечается, что высшие должностные лица Израиля приняли участие в ряде встреч с представителями администрации Байдена, такими как советник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и координатор Белого дома по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгурк. Они обсудили широкий спектр тем, включая ситуацию на северной границе Израиля, Иран, прекращение огня и переговоры по заложникам.

"При обсуждении вопроса о провокации Хезболлы на этой неделе официальные лица США четко дали понять, что администрация Байдена предложит Израилю необходимую помощь в сфере безопасности, сказал высокопоставленный чиновник администрации, хотя США не будут размещать американские войска на этой территории при таком сценарии", - пишет СМИ.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

США боятся, что Израиль готовит полномасштабное вторжение в Ливан. Об этом на прошлой неделе сообщило CBS News. По информации источников издания, на границе Израиля с Ливаном, где активно действует поддерживаемое Ираном исламистское движение "Хезболла", может открыться новый фронт, и это увеличит потребности Израиля в американском оружии.

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