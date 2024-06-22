Высокопоставленные чиновники США заверили делегацию коллег из Израиля, которые посетили Вашингтон на этой неделе, что если на северной границе Израиля начнется полномасштабная война с Хезболлой, администрация Байдена полностью готова поддержать своего союзника. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Издание подчеркивает, что личные заверения прозвучали на фоне того, что в последние недели увеличилось количество трансграничных атак между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой Хезболла, что усилило беспокойство относительно возможной вспышки еще одного полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке.
"Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично обвинил США в сокрытии оружия и боеприпасов в его стране, что вызвало напряженный спор между израильскими и американскими официальными лицами", - говорится в материале.Видео дня
Отмечается, что высшие должностные лица Израиля приняли участие в ряде встреч с представителями администрации Байдена, такими как советник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и координатор Белого дома по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгурк. Они обсудили широкий спектр тем, включая ситуацию на северной границе Израиля, Иран, прекращение огня и переговоры по заложникам.
"При обсуждении вопроса о провокации Хезболлы на этой неделе официальные лица США четко дали понять, что администрация Байдена предложит Израилю необходимую помощь в сфере безопасности, сказал высокопоставленный чиновник администрации, хотя США не будут размещать американские войска на этой территории при таком сценарии", - пишет СМИ.
Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости
США боятся, что Израиль готовит полномасштабное вторжение в Ливан. Об этом на прошлой неделе сообщило CBS News. По информации источников издания, на границе Израиля с Ливаном, где активно действует поддерживаемое Ираном исламистское движение "Хезболла", может открыться новый фронт, и это увеличит потребности Израиля в американском оружии.
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