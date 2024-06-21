Попытка США изолировать Россию и Китай на международной арене терпит неудачу.

На этой неделе президент России Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели встречи в Юго-Восточной Азии, и по их результатам несколько стран региона заявили о намерении присоединиться к группе БРИКС, которая рассматривается как защита от институтов, управляемых Западом. Об этом говорится в материале Bloomberg.

В интервью китайским СМИ перед визитом Ли в Малайзию премьер-министр Анвар Ибрагим заявил о своем намерении подать заявку на вступление в блок. Таиланд - союзник США по договору - в прошлом месяце также объявил о своем желании присоединиться к БРИКС.

"Для стран, стремящихся смягчить экономические риски, связанные с усилением конкуренции между США и Китаем, вступление в БРИКС - это попытка преодолеть некоторые из этих противоречий. В Юго-Восточной Азии многие страны экономически зависят от торговли с Китаем и в то же время приветствуют присутствие Вашингтона в сфере безопасности и инвестиций", - пишет издание.

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При этом членство в БРИКС - это еще и способ выразить растущее разочарование международным порядком, возглавляемым США, и ключевыми институтами, которые по-прежнему находятся под контролем западных держав, такими как Всемирный банк и Международный валютный фонд, - отмечает Bloomberg.

Попытка изолировать Россию и Китай терпит неудачу

Для Путина и Си Цзиньпина интерес к БРИКС также свидетельствует об их успехе в противостоянии попыткам США и их союзников изолировать их из-за войны на Украине и военных угроз Тайваню, Филиппинам, Южной Корее и Японии.

Объединение, которое на протяжении многих лет состояло всего из пяти членов, расширилось за счет Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Египта в январе этого года. Это было сделано в основном по инициативе Китая, который пытается усилить свое влияние на мировой арене.

"Тем не менее, импульс к добавлению новых членов сохраняется. Несмотря на попытки США и Европы помешать странам иметь дело с Москвой, представители 12 стран, не являющихся членами БРИКС, появились на диалоге БРИКС в России в этом месяце. Среди них были такие давние враги США, как Куба и Венесуэла, а также Турция, Лаос, Бангладеш, Шри-Ланка и Казахстан", - пишет издание.

Кроме того, на саммит прибыл Вьетнам, который в прошлом году улучшил отношения с Вашингтоном.

В то же время, отмечают эксперты, чем больше становится блок, тем меньше шансов найти консенсус по ключевым вопросам.

США также не сидят на месте, отмечает Bloomberg. Вашингтон укрепляет связи в области безопасности в регионе по таким вопросам, как борьба с терроризмом, а также с такими странами, как Вьетнам и Филиппины, которые все больше беспокоятся из-за своих споров с Пекином в Южно-Китайском море.

Однако у небольших стран все меньше пространства для маневра, и вступая в такие организации, как БРИКС, страны дают понять, что они хотят быть дружественными всем сторонам, а не только США и их союзникам, отмечает издание.

БРИКС - новости

Президент Украины Владимир Зеленский не смог привлечь на свою сторону ряд ключевых стран Юга во время саммита в Швейцарии. Индия, Индонезия, Южная Африка и Саудовская Аравия были среди стран, которые не подписали итоговое заявление.

Советники Дональда Трампа готовят санкции против стран БРИКС за отказ от доллара. Бывший президент США выступает за стабильный доллар и за то, чтобы другие страны соответствовали этой политике.

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