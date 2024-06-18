БРИКС расширяется / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, РіхаЬау

Малайзия готовится присоединиться к группе стран с переходной экономикой БРИКС. Об этом заявил премьер-министр Анвар Ибрагим, пишет Reuters.

"Мы приняли решение, вскоре начнем формальные процедуры... Мы просто ждем окончательных результатов от правительства Южной Африки", сказал Анвар, однако не рассказал больше подробностей.

Комментарии Анвара появились накануне трехдневного визита премьер-министра Китая Ли Цяна на этой неделе в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Малайзией и Китаем. Ожидается, что страны подпишут несколько соглашений, включая продление пятилетнего соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

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Отмечается, что в группу стран БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, откуда и пошла ее аббревиатура. В прошлом году группа начала расширять свое членство, поскольку стремится бросить вызов мировому порядку, в котором доминируют западные экономики: к ней присоединились Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет и ОАЭ, а также более 40 стран выразили заинтересованность.

БРИКС последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский не смог привлечь на свою сторону ряд ключевых стран Юга во время саммита в Швейцарии. Эта ситуация бросила тень на его попытку расширить поддержку в борьбе с полномасштабным вторжением России. Индия, Индонезия, Южная Африка и Саудовская Аравия были среди стран, которые не подписали итоговое заявление.

Советники Дональда Трампа готовят санкции против стран БРИКС за отказ от доллара. Бывший президент США выступает за стабильный доллар и за то, чтобы другие страны соответствовали этой политике.

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