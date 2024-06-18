Группа начала расширяться.в прошлом году.

Малайзия готовится присоединиться к группе стран с переходной экономикой БРИКС. Об этом заявил премьер-министр Анвар Ибрагим, пишет Reuters.

"Мы приняли решение, вскоре начнем формальные процедуры... Мы просто ждем окончательных результатов от правительства Южной Африки", – сказал Анвар, однако не рассказал больше подробностей.

Комментарии Анвара появились накануне трехдневного визита премьер-министра Китая Ли Цяна на этой неделе в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Малайзией и Китаем. Ожидается, что страны подпишут несколько соглашений, включая продление пятилетнего соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

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Отмечается, что в группу стран БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, откуда и пошла ее аббревиатура. В прошлом году группа начала расширять свое членство, поскольку стремится бросить вызов мировому порядку, в котором доминируют западные экономики: к ней присоединились Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет и ОАЭ, а также более 40 стран выразили заинтересованность.

БРИКС – последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский не смог привлечь на свою сторону ряд ключевых стран Юга во время саммита в Швейцарии. Эта ситуация бросила тень на его попытку расширить поддержку в борьбе с полномасштабным вторжением России. Индия, Индонезия, Южная Африка и Саудовская Аравия были среди стран, которые не подписали итоговое заявление.

Советники Дональда Трампа готовят санкции против стран БРИКС за отказ от доллара. Бывший президент США выступает за стабильный доллар и за то, чтобы другие страны соответствовали этой политике.

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