В Швейцарии планируют потратить на это около 250 миллионов долларов.

Швейцария планирует потратить около 250 миллионов долларов на модернизацию собственной сети ядерных убежищ на фоне растущих опасений из-за возможной российской агрессии против европейских стран.

Известно, что в этой стране есть бункеры для каждого из девяти миллионов жителей, пишет The Times. И если раньше это можно было посчитать "паранойей", то сейчас — "устойчивостью в случае вооруженного конфликта".

СМИ пишет, что нейтральная Швейцария, возможно, и не является членом НАТО, но она уже давно готовится к тотальному конфликту. Согласно закону 1963 года, всем жителям Швейцарии, включая иностранцев и беженцев, гарантировано место в убежище, способном защитить их от ядерного, биологического и химического оружия, а также от "попаданий обычного оружия".

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В стране насчитывается около 370 000 частных и государственных убежищ. У большинства людей оно находится в подвале, потому что застройщики обязаны предусматривать убежище как минимум на 25 человек в любом здании с 38 и более комнатами, говорится в материале. При этом Швейцария хочет исключить некоторые

Швейцария планирует отменить некоторые исключения из правил строительства бункеров. Закон гласит, что они должны быть сделаны из железобетона с взрывобезопасными дверями и включать аварийный выход и вентиляционную систему с фильтрами. Более крупные убежища также должны иметь воздушный шлюз для предотвращения попадания загрязненного воздуха.

По словам начальника гражданской обороны кантона Во Луи-Анри Деларагеза, модернизация запланирована не в рамках подготовки к какому-либо конфликту, а потому, что убежища необходимо поддерживать в рабочем состоянии.

Во время недавней обязательной, проводимой раз в десять лет, проверки жилого дома в деревне Берчер кантона Во сотрудники гражданской обороны обнаружили, что дверь одного из бункеров не закрывается, а туннель для эвакуации, заросший паутиной, ведет в глубокий люк без лестницы.

Убежище было признано непригодным для использования, и жильцам дали год на устранение неполадок или заплатить 710 фунтов стерлингов за место в общественном убежище.

Другие новости о Швейцарии

Ранее УНИАН сообщал, что Швейцария лишит права на убежище для значительно части беженцев из Украины. Это касается тех граждан, которые жили в относительной безопасности в Украине, а не в регионах, в которых велись боевые действия.

Кроме того, Швейцария запретила экспорт боеприпасов для одной польской фирмы, так как предполагается, якобы из-за этого снаряды оказались в Украине в огромном количестве.

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