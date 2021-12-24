Хотя требования России адресованы прежде всего США и НАТО, они также затрагивают и Швецию, которая не входит в состав Альянса.

Швеция решительно отвергает требование России о том, чтобы НАТО не принимал новых членов.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает Euractiv. Она также выразила обеспокоенность по поводу военной эскалации России на границе с Украиной.

"Мы со шведской стороны категорически отвергаем все переговоры по существу европейского порядка безопасности. У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности", - сказала Линде.

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Хотя требования России адресованы прежде всего США и НАТО, они также затрагивают и Швецию, которая не входит в состав Альянса.

"Это очень сильно касается Швеции и Финляндии. Отказ от любого будущего расширения НАТО снизит возможности для самостоятельного политического выбора", - указала Линде.

Ранее Финляндия ответила на требование России, заявив, что имеет "национальное пространство для маневра", включая возможность подачи заявки на членство в НАТО.

Линде также выразила обеспокоенность по поводу российской военной эскалации на границе с Украиной. В последние несколько дней она провела встречи с коллегами в Великобритании, странах Северной Европы и Балтии, с которыми обсудила ситуацию.

"Если что-нибудь случится в связи с усилением агрессии против Украины, мы будем действовать единым и очень жестким образом, введя различные типы экономических санкций", - сказала Линде.

По словам министра, ситуация вокруг Украины означает "полную боевую готовность" в период рождественских и новогодних праздников.

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