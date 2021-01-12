Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Избранный президентом США Джо Байден заявил, что не боится принять присягу на улице 20 января после жестоких беспорядков в Капитолии.

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Как сообщает The Guardian, выступая после своей второй дозы вакцинации против коронавируса, 78-летний политик сказал, что сейчас основное внимание уделяется привлечению к ответственности тех, кто участвовал в беспорядках.

Штурм Капитолия в США

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

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Автор: Андрей Василюк