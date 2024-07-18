Ее вывели из зала под аплодисменты других депутатов.

С пленарного заседания Европарламента выгнали руководительницу румынской ультраправой партии "S.O.S. Румыния" Диану Шошоаке. Она хотела "очистить его от дьяволов".

Как пишет G4Media, она трижды прерывала пленарные дебаты по избранию Урсулы фон дер Ляйен на новый мандат главы Еврокомиссии. После того, как она пыталась прервать выступление депутата от группы "Возрождение" Валери Хайер, к ней обратилась председатель Европарламента Роберта Мецола: "Сколько нужно коллег, чтобы вас вывели из зала? Я думаю, что вы сказали достаточно".

Шошоаке обвинила Урсулу фон дер Ляйен в "убийстве людей", после чего ее вывели из зала пленарных заседаний под аплодисменты евродепутатов. Она держала над головой икону, выкрикивая "На Бога уповаем".

Politico отмечает, что депутат предлагала вызвать священника, чтобы освятить Европарламент и "очистить его от дьяволов". "Как и в румынском парламенте, здесь встречаются дьяволы. Я приведу священника, чтобы освятить кабинеты и везде, где только смогу. Это мое право на религию, на выражение моей религиозной веры", - заявила Шошоаке.

Также она уверяла, что Мецола "побледнела", когда увидела ее: "Я пошла к госпоже Мецоле. Когда она увидела меня, она побелела. Я попросила ее о встрече, она становилась все белее и белее".

Кто такая Диана Шошоаке

Политик известна своей антииммиграционной и антивакцинальной позицией. Кроме того, она выступала с антиукраинскими заявлениями.

В прошлом году СМИ сообщали, что она предлагала присоединить к Румынии часть украинских территорий: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный.

Также она выкрикивала "Слава Москве!" и обвиняла Украину в дискриминации румынского меньшинства.

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