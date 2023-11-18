Канцлер Германии подчеркнул, что Владимир Путин не должен добиться успеха в своей цели по насильственной аннексии частей соседней страны.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Однако это имеет смысл только в том случае, если Путин готов двигаться дальше, не стоит прекращать оказывать на него давление, считает глава немецкого правительства.

Как пишет Sueddeutsche Zeitung, Шольц призвал главу Кремля сделать первый шаг к возможному мирному урегулированию ситуации в Украине. "Он должен вывести войска", - заявил канцлер.

Но на данный момент никаких признаков готовности к этому вообще нет, добавил Шольц, отвечая на вопрос о том, возможны ли мирные переговоры. Канцлер Германии подчеркнул, что Путин не должен добиться успеха в своей цели по насильственной аннексии частей соседней страны.

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Шольц также еще раз заверил Украину в помощи в защите от российского нападения до тех пор, пока это будет необходимо.

Разговор Шольца и Путина - новости

Напомним, в последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря прошлого года. Тогда канцлер Германии призывал главу РФ вывести российские войска из Украины и перейти к переговорам.

Немецкий канцлер неоднократно заявлял, что он принципиально готов к дальнейшим переговорам, но также должны быть признаки движения навстречу со стороны Путина.

В частности, в мае 2023 года Шольц заявил, что не будет полностью разрывать контакты с Путиным и намерен поговорить с ним "в надлежащее время". Канцлер Германии добавил, что остается преданным мирным переговорам.

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