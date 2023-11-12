По его словам, Россия должна пойти на "решительный шаг".

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что переговоры между Украиной и Россией возможны только после вывода российской войск с территории страны.

В интервью Heilbronner Stimme его спросили, как долго Германия сможет поставлять Украине оружие. "Нападение России на Украину - это возвращение империализма в Европу. Именно поэтому сейчас наступил переломный момент, и поставки оружия будут осуществляться столько, сколько потребуется", - ответил канцлер.

При этом Шольц отметил, что говорил с Путиным в прошлом и планирует вести диалог в будущем. "Тем не менее, переговоры требуют от России решительного шага. Таким шагом должен стать вывод войск", - подчеркнул он.

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Помощь Украине от Германии: последние новости

Как известно, с начала пономасштабного вторжения РФ Берлин оказывает Украине военную и финансовую помощь. Летом немецкий Минфин заявил, что последняя составила 1,55 миллиард долларов.

По данным СМИ, на днях правящая коалиция канцлера Шольца согласилась увеличить военную помощь Украине на 2024 год в два раза - до 8 миллиардов евро.

Der Spiegel сообщал, что Германия уже оказала Украине военную помощь на сумму около 5,2 миллиардов евро.

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