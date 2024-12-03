Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер назвал последний визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев "предвыборной агитацией за счет Украины".

В комментарии Augsburger Allgemeinen эксперт Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики заявил, что это нечестный маневр, призванный противостоять растущей в Германии критике его "безответственной предвыборной кампании":

"Шольц проводит кампанию за счет украинского населения и в то же время обслуживает российские нарративы страха. Это не только неприлично, но он все больше и больше изолирует Германию и ставит под угрозу нашу безопасность".

По словам политика, Украина хочет немедленного приглашения в НАТО, а также получения дальнобойного вооружения для ударов по военным объектам на территории Российской Федерации.

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"Шольц категорически отвергает все три требования и неоднократно отказывал в этом своему министру обороны. Поэтому эта поездка является, прежде всего, нечестной и предвыборной кампанией в ущерб Украине", - добавил он.

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