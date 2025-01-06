Пресс-секретарь Шольца назвал заявления оппозиционного политика "клеветой".

Канцлер Германии Олаф Шольц, а также спикер правительства Штеффен Хебештрайт отвергли заявления оппозиционного политика Родериха Кизеветтера о том, что якобы Шольц собирается ехать в Россию, сообщает немецкое издание Bild.

Издание пишет, что Шольц и возглавляемая им Социал-демократическая партия Германии "гневно отвергли" утверждение Кизеветтера, который недавно сообщил, что канцлер планирует до 23 февраля, то есть до начала парламентских выборов в стране, встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Это ложное утверждение. Вы не можете делать что-то подобное. Это очень неприлично", - сказал Шольц, обращаясь к Кизеветтеру.

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Пресс-секретарь Шольца также решительно отверг заявления оппозиционного политика, назвав их "клеветой".

"То, что делает депутат Кизеветтер, является клеветой", - заявил представитель Хебештрайт журналистам 5 января. Он заверил, что "нет никаких соображений относительно такой поездки, она вообще не будет иметь смысла".

Лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених отметил, что руководство партии должно проверить, может ли Кизеветтер оставаться членом комитета парламентского контроля за спецслужбами:

"В конце концов, здесь выясняются очень конфиденциальные вопросы, которые также касаются внешней политики".

Сам Кизеветтер отказался от комментариев, отметило издание.

Возможная поездка Шольца в Россию

Как сообщал ранее УНИАН, Шольц планирует встретиться с Путиным до 23 февраля. Такое мнение высказал представитель по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Кизеветтер в сети Х. По его словам, нужно быть готовыми "к сюрпризам избирательной кампании".

У Шольца опровергли эту информацию. По словам генерального секретаря СДПГ Маттиаса Мирша, сообщение Кизеветтера является "крайне проблематичным, коварным и подлым". Кроме того, сказал он, это также является "явным нарушением соглашения о честной конкуренции" перед предстоящими выборами.

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