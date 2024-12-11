С февраля 2022 года Канада предоставила Украине 5,4 млрд долларов США, что является самым высоким показателем в мире в пересчете на душу населения.

Парламент Канады одобрил выделение 764 млн канадских долларов (около 587 млн долларов США) на военную помощь Украине.

Как сообщает "Укринформ", эти средства являются частью большого бюджетного документа, одобрение которого позволит правительству дополнительно потратить 21 млрд канадских долларов на различные цели, в частности, национальную оборону.

По словам министра обороны Канады Билла Блэра, эти деньги будут использованы на "боеприпасы, обучение и другие средства, крайне необходимые украинцам для победы"

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Документ предусматривает 400 млн канадских долларов (около 307 млн долларов США) на финансовую помощь Украине со специального счета МВФ.

Кроме того, парламент принял выделение 45 млн канадских долларов (около 35 млн долларов США) на "гуманитарное разминирование и укрепление кибернетической устойчивости в Украине".

Как отмечается, оппозиционная Консервативная партия, которая пытается заставить правительство уйти в отставку, голосовала против утверждения дополнительных расходов. Их увеличение было одобрено Палатой общин в последний разрешенный законом день. Теперь нужно, чтобы Сенат Канады также поддержал это решение. Заседание ожидается в ближайшее время.

С февраля 2022 года Канада предоставила Украине 5,4 млрд долларов США бюджетной помощи, что является самым высоким показателем в мире в пересчете на душу населения.

Помощь от Канады

Как сообщал УНИАН летом, Канада решила передать Украине более 2 тысяч избыточных невооруженных ракет CRV7 и перечень других видов вооружения, а также начала передавать бронированные автомобили собственного производства.

Как известно, Канада сразу позволила Украине свободно использовать полученную бронетехнику на территории России.

В сентябре Канада приняла группу украинских пилотов для прохождения курса обучения полетам на истребителях.

В конце ноября Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил о передаче Украине зенитный ракетный комплекс средней дальности NASAMS.

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