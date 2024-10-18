Военные из Северной Кореи готовятся к войне в Украине на полигонах Дальнего Востока РФ.

Военных из Северной Кореи (КНДР) готовят к войне в Украине на четырех полигонах Российской Федерации. Об этом УНИАН сообщил источник в украинской разведке.

По словам нашего собеседника, обучение северокорейских солдат проходят на полигонах в городах Хабаровск, Уссурийск, Благовещенск и Владивосток.

О каком количестве этих военных сейчас идет речь, источник не сказал.

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Северная Корея готовится включиться в войну против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе источники в разведке заявляли, что на Дальнем Востоке РФ продолжается подготовка более 10 тысяч северокорейских военных. В частности, солдат из КНДР готовят к переброске на приграничные территории. Кроме того, их планируют использовать для ротации российских войск.

Впоследствии глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также заявил, что около 11 тысяч северокорейских военных проходят подготовку на востоке Российской Федерации. По его словам, они будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября.

Президент Владимир Зеленский отметил, что офицеры из Северной Кореи уже тренируют солдат российской захватнической армии на оккупированной территории Украины. "У нас есть информация от нашей разведки, что, действительно, это большая проблема. Во-первых, офицеры из Северной Кореи уже находятся на временно оккупированных территориях Украины и они тренируют российских солдат. Не знаю, какое количество офицеров. Но, есть данные разведки, что Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку Россия не успевает с мобилизацией, много теряет на поле боя", - сказал Зеленский.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин знает, что в российском обществе настроения против мобилизации.

Кроме того, разведка Южной Кореи выяснила, что Северная Корея направит на войну в Украину 12 тысяч военных, в том числе подразделения спецназа.

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