Как пишет издание, данное решение станет испытанием для дипломатических отношений между КНР и КНДР.

Отправка войск КНДР для участия в войне с Украиной может поставить Китай в трудное положение в дипломатическом плане, пишет The New York Times.

Отмечается, что данное решение станет испытанием для "близких" дипломатических отношений между КНР и КНДР, как никогда прежде.

"Китай был разочарован нестабильностью, которую Пхеньян сеет в Северной Азии своей программой ядерного оружия и периодическими угрозами уничтожить Южную Корею. Теперь Северная Корея разжигает войну в Европе, что может углубить более широкую конфронтацию по поводу мирового порядка, который противопоставляет Соединенные Штаты и их союзников оси антизападных держав во главе с Китаем и Россией", - говорится в публикации.

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Указывается, что Китай пытался позиционировать себя как "силу мира" и противопоставлять себя США, и перспектива отправки войск КНДР на войну с поддерживаемыми Западом силами подрывает эту риторику.

По словам аналитиков, еще одна проблема, которая может беспокоить руководство Китая, - обмен военными технологиями между Россией и КНДР.

"Это может подтолкнуть Север к более агрессивным действиям в отношении Южной Кореи или Японии и в то же время уменьшить способность Пекина влиять на это замкнутое государство, даже несмотря на то, что оно полагается на Китай в плане торговли и помощи", - пишет NYT.

Председатель корейского отделения Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Виктор Ча предположил, что Пекин не знает, как обуздать усилия Северной Кореи по оказанию помощи Кремлю:

"Китай оказался между параличом и некомпетентностью в этом вопросе. Хотя они косвенно поддерживают усилия России в войне, они не могут быть довольны участью КНДР. Ничего хорошего для них в этом нет ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе".

В NYT напомнили, что на саммите БРИКС лидер Китая Си Цзиньпин призвав страны "не допускать эскалации украинского конфликта".

Напомним, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявлял, что предупреждение от лидера Китая "не разжигать ситуацию" было адресовано не только НАТО, но и России, и КНДР:

"По нашим оперативным данным, лидеру Китая не нравится такой союз двух систем, потому что это уже мощный военный блок. А Китай сам хотел бы контролировать Россию и Северную Корею".

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