Отправка войск КНДР для участия в войне с Украиной может поставить Китай в трудное положение в дипломатическом плане, пишет The New York Times.
Отмечается, что данное решение станет испытанием для "близких" дипломатических отношений между КНР и КНДР, как никогда прежде.
"Китай был разочарован нестабильностью, которую Пхеньян сеет в Северной Азии своей программой ядерного оружия и периодическими угрозами уничтожить Южную Корею. Теперь Северная Корея разжигает войну в Европе, что может углубить более широкую конфронтацию по поводу мирового порядка, который противопоставляет Соединенные Штаты и их союзников оси антизападных держав во главе с Китаем и Россией", - говорится в публикации.
Указывается, что Китай пытался позиционировать себя как "силу мира" и противопоставлять себя США, и перспектива отправки войск КНДР на войну с поддерживаемыми Западом силами подрывает эту риторику.
По словам аналитиков, еще одна проблема, которая может беспокоить руководство Китая, - обмен военными технологиями между Россией и КНДР.
"Это может подтолкнуть Север к более агрессивным действиям в отношении Южной Кореи или Японии и в то же время уменьшить способность Пекина влиять на это замкнутое государство, даже несмотря на то, что оно полагается на Китай в плане торговли и помощи", - пишет NYT.
Председатель корейского отделения Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Виктор Ча предположил, что Пекин не знает, как обуздать усилия Северной Кореи по оказанию помощи Кремлю:
"Китай оказался между параличом и некомпетентностью в этом вопросе. Хотя они косвенно поддерживают усилия России в войне, они не могут быть довольны участью КНДР. Ничего хорошего для них в этом нет ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе".
В NYT напомнили, что на саммите БРИКС лидер Китая Си Цзиньпин призвав страны "не допускать эскалации украинского конфликта".
Напомним, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявлял, что предупреждение от лидера Китая "не разжигать ситуацию" было адресовано не только НАТО, но и России, и КНДР:
"По нашим оперативным данным, лидеру Китая не нравится такой союз двух систем, потому что это уже мощный военный блок. А Китай сам хотел бы контролировать Россию и Северную Корею".