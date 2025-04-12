Министр иностранных дел РФ рассказал о "главной ошибке" западных стран и Украины.

Президент США Дональд Трамп лучше остальных западных лидеров "понимает суть конфликта в Украине", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда мы говорим об устранении коренных причин любого конфликта, в том числе украинского, — это единственный путь к разрешению проблемы и установлению прочного мира. Нужно устранять первопричины", — отметил Лавров, передает Reuters.

"Трамп был первым и, думаю, до сих пор практически единственным среди западных лидеров, кто многократно и с убеждённостью заявлял, что втягивание Украины в НАТО было огромной ошибкой. А это одна из тех коренных причин, на которые мы многократно указывали", - добавил он.

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СМИ пишет, что кремлевский диктатор Владимир Путин давно рассматривает стремление Украины к сближению с Западом, включая её желание вступить в НАТО, как угрозу для России. Комментарии Лаврова, в свою очередь, прозвучали уже после переговоров, состоявшихся в Санкт-Петербурге между Путиным и специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом.

Другие новости в контексте войны, начатой Россией

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп продлил на год санкции против России. Речь идет о пакете санкций, введенном еще предыдущим президентом США Джо Байденом. Документ называется "Продолжение чрезвычайного положения в связи с конкретной вредной иностранной деятельностью правительства Российской Федерации".

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда недавно заявил, что Трамп является "лучшим шансом на мир в Украине". Он напомнил, что во время первого президентского Трампа ударил по "Северному потоку-2" и энергетическим амбициям Путина. Дуда убежден, что это достаточным доказательством того, что Трамп знает, куда бить, чтобы было больно.

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