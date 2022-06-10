В Польше вполне серьезно воспринимают публичные угрозы российских политиков о "очереди на денацификацию" после Украины или обсуждение ядерных ударов по Польше на российских каналах.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что его страна серьезно воспринимает угрозы со стороны России, в частности обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по Польше.

Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

По его словам, в Польше вполне серьезно воспринимают публичные угрозы российских политиков о "очереди на денацификацию" после Украины или обсуждение ядерных ударов по Польше на российских каналах.

"У нас нет никаких иллюзий. Цель агрессии, которая началась в конце февраля - не захватить отдельные города Украины, а заставить всех в Европе вернуться на 30-40 лет назад. Мы понимаем, что Россия будет реализовывать эту цель где-то военными инструментами, где-то экономическими, где-то дипломатическими, и осознаем, что если бы мы не решили поддержать Украину, то они дошли бы до нас быстрее", - сказал дипломат.

Он отметил, что именно из-за таких угроз России нужно понимать, что "эта война является шансом остановить режим, который угрожает всему миру, а не только Украине".

Ранее Цихоцкий резко ответил тем политикам, которые думают о "сохранении лица Путина". А президент Польши Дуда "разнес" Макрона и Шольца за звонки Путину.

Напомним, что в Польше подсчитали количество танков и бронетехники, которую они отправили в Украину.

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