Белград предоставляет Киеву оборудование в дар.

Сербия предоставит Украине гуманитарную помощь. Речь идет об оборудовании для поддержания украинской энергосистемы.

По данным издания Nova, соответствующее решение приняли на заседании правительства страны в четверг, 19 января. При этом в сербском минэнерго сообщили, что оборудование предоставляется в дар, но других деталей о пакете помощи не сообщили.

Стоит отметить, что ранее Сербия передала Украине два автомобиля скорой помощи.

Видео дня

Позиция Сербии по войне в Украине – что известно

Сербское правительство считает Российскую Федерацию союзницей. В связи с этим Белград отказался вводить санкции в отношении России из-за полномасштабной войны в Украине.

Кроме того, Сербия не помогала Украине оружием для борьбы с российскими оккупантами. В то же время сербское правительство не признало российские псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

18 января президент Сербии Александр Вучич заявил, что отношения Москвы и Беграда переживают сложный период из-за российского вторжения в Украину. Он отметил, что лидеры двух стран не говорили уже "много месяцев".

Вас также могут заинтересовать новости: