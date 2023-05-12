В документе отмечается, что, сражаясь с РФ, Украина также защищает от агрессии Востока Европу.

Польские сенаторы единогласно приняли резолюцию о членстве Украины в НАТО.

Как сообщило Польское радио, соответствующее решение принято во время голосования Сената в четверг, 11 мая.

В документе отмечается, что, сражаясь с Россией, Украина защищает Европу и является ключевым звеном защиты континента от агрессии с Востока.

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"Украина сегодня имеет сильнейшую армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом. Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, разрабатывавшуюся десятилетиями среди западных союзников. Защитникам нужна реальная поддержка из-за более тесного политического и военного сотрудничества со странами НАТО", - говорится в резолюции Сената Польши.

Также там отмечается, что во время саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить "гораздо больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей", должна стать важным этапом подготовки Украины к полноправному членству. Сенат Польши считает, что вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением - как в случае Финляндии и Швеции - результатом стратегического анализа вызовов и угроз за пределами восточной границы Альянса.

Вместе с тем, в документе сказано, что Россия представляет вторжение в Украину как защиту от НАТО.

"Поэтому, если Россия одержит победу над Украиной, она не остановится на ее западной границе. Альянс определил эту угрозу во время прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде. Польша, Литва, Латвия и Эстония правильно оценили российскую угрозу. Большинство европейских столиц только сейчас соглашаются с нами", - говорится в резолюции.

Кроме того, отмечается, что Финляндию и Швецию "пригласили присоединиться к НАТО по процедуре, которая никогда ранее не использовалась".

"И хотя Швеция все еще остается вне структур пакта, союзники решили, что будут защищать ее. Сенат Республики Польши призывает страны-члены НАТО применить подобную чрезвычайную процедуру к Украине", - говорится в документе.

Путь Украины в НАТО - главное

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

4 апреля 2023 года генсек НАТО назвал этапы, которые будут способствовать приобретению членства Украины в Альянсе, отметив, что предпосылкой для любых будущих переговоров является победа в войне с Россией. Также Украина должна реализовать реформы. Речь идет об антикоррупционных мерах, верховенстве права и права меньшинств.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от саммита лидеров НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, фиксации решений о приближении к членству в Альянсе, а не повторения заявлений об открытых дверях.

6 апреля сейм Литвы одобрил резолюцию, в которой говорится о необходимости пригласить Украину стать членом НАТО во время саммита Альянса в Вильнюсе.

10 апреля Верховная Рада обратилась в НАТО с призывом осуществить шаги по принятию Украины в Альянс как полноправного члена.

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