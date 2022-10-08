Президент США поздравил лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года, выступив с заявлением по этому случаю

Американский президент Джо Байден обратился с поздравлениями к лауреатам Нобелевской премии мира-2022, которыми стали правозащитники и правозащитные организации из Украины, Беларуси и РФ.

Об этом сообщает Голос Америки.

Олесь Беляцкий из Беларуси, украинский "Центр гражданских свобод" и российская правозащитная организация "Мемориал" "неустанно боролись за права человека и основные свободы, включая право свободно говорить и открыто критиковать", - отметил Байден.

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Президент США в своем заявлении напомнил, что "Мемориал", на "протяжении всей своей истории раскрывал правду о жестоком обращении с советскими и российскими гражданами, несмотря на непрекращающиеся угрозы в его адрес".

Байден также подчеркнул, что Алесь Беляцкий "никогда не отказывался от идеи демократических свобод, которых заслуживает белорусский народ, даже находясь в заключении".

"А в разгар жестокой и неспровоцированной войны России против Украины "Центр гражданских свобод", в режиме реального времени, документировал военные преступления и злодеяния, которые Россия совершала по отношению к украинскому народу", - заявил Джо Байден, говоря о заслугах украинских правозащитников.

Все лауреаты премии мира, по мнению президента США, напоминают "нам о том, что даже в мрачные дни войны, перед лицом угроз и притеснений, общечеловеческое стремление к правам и достоинству не может быть подавлено".

"Эти бесстрашные люди…добивались правды…высказывались, вставали и были непреклонны, даже когда им угрожали те, кто добивался их молчания. Тем самым они сделали наш мир сильнее", - заявил президент США.

Вручение Нобелевской премии мира также прокомментировали и западные аналитики. Так по мнению директора по России и Европе Американского института мира Дональда Дженсена, вручение двум правозащитным организациям и Алесю Беляцкому Нобелевской премии мира свидетельствует о том, что общественное мнение, в частности на Западе, находится на стороне Украины.

"Вручение премии мира демонстрирует, что Нобелевский комитет осознает трагедию жестокости Кремля. Тот факт, что комитет вручил премию трем получателям, действительно важен и является решительным осуждением того, что делает Кремль, а также посылает сигнал вдумчивым россиянам – задуматься о том, какой позиции они придерживаются. – высказал мнение Дженсен. – Это свидетельство того, какое место занимают неправительственные организации и гражданское общество в этих странах. В таких странах как Украина неправительственные организации сыграли важную роль не только в противодействии военным преступлениям, но и в обеспечении того, чтобы Украина не отступала от своих впечатляющих демократических достижений и обязательств за последние 10-15 лет".

Директор глобальной политики центра Джорджа Буша, приветствует решение Нобелевского комитета Дэвид Крамер заявил, что Украинский центр проделал огромную работу в Украине, особенно в свете неспровоцированного и жестокого вторжения Путина в Украину.

"Выбор этих трех, я думаю, является вдохновляющим выбором", - поделился мнением Крамер.

Нобелевская премия мира 2022

7 октября были объявлены лауреаты Нобелевской премии мира-2022. Ими стали: белорусский политический заключенный Алесь Беляцкий, руководитель правозащитного центра "Вясна"; неправительственная организация "Мемориал", созданная для исследования политических репрессий в СССР (базируется в России, действует также в Казахстане, Латвии, Грузии, Украине и других странах); украинский "Центр гражданских свобод", основанный в 2007 году. Своей миссией организация называет становление прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ для утверждения человеческого достоинства.

Представители Украины получили Нобелевскую премию мира впервые в истории.

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