Reuters: Запись разговоров экипажа сбитого в Иране самолета МАУ уже в руках следователей

Во Франции также объяснили, когда будут опубликованы детали полученных записей.

Следователи, которые изучают "черные ящики" украинского самолета, сбитого в Иране в начале года, успешно загрузили записи разговоров экипажа.

Об этом, как пишет Reuters, объявили в Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции (BEA). Иранские военные признают, что 8 января сбили авиалайнер "Боинг 737" компании "Международные авиалинии Украины", случайно спутав его с ракетой в момент высокой напряженности в отношениях с США. Все 176 человек на борту рейса PS752 погибли.

"Данные с бортового самописца включительно с теми, которые касались события, были успешно загружены", - сообщили во французской организации сегодня, имея в виду устройство, которое записывало переговоры членов экипажа сбитого самолета из Украины.

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Однако, в BEA не раскрыли детали о содержании полученной аудио-записи, которая должна содержать вербальные переговоры пилотов и другие звуки из кабины. Во французском ведомстве пояснили, что обнародование информации - это дело иранской власти, которая возглавляет расследование.

Процесс извлечения данных из "черных ящиков" будет продолжаться до конца этой недели. Его проводят совместно со следователями Ирана и под наблюдением экспертов Канады, США, Швеции, Великобритании, а также представителей компаний МАУ, Boeing и Safran.

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