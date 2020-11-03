Руководители МИД совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что ответственность Российской Федерации за сбитый малазийский самолет рейса MH17 неизбежна.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, вчера Кулеба принял участие в видеоконференции с министрами иностранных дел государств-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов) с целью обсуждения хода процесса привлечения к ответственности виновных за сбитие самолета рейса МН17.

В частности, руководители МИД обсудили развитие событий в рамках судебных процессов в Нидерландах и в международных судебных инстанциях. Участники положительно отметили присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов к РФ в Европейском суде по правам человека.

Министры иностранных дел обменялись мнениями по поводу выхода РФ из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за сбитый самолет.

"К каким бы политическим маневрам ни пробегал виновник, наступление ответственности за сбитый МН17 - неизбежно", - отметил Кулеба.

Украина проинформировала о динамике рассмотрения Международным судом ООН дела о привлечении РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к сбитию МН17.

Министры договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

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Сбитие рейса MH17: хронология событий

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17.

15 октября в МИД РФ заявили, что дальнейшие консультации с Австралией и Нидерландами по вопросу катастрофы МН17 "лишены смысла", поскольку от России добиваются "признания вины и получения компенсаций для родственников погибших".

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Автор: Виталий Саенко