Новый магазин будет расположен в Дипломатическом квартале Эр-Рияда - районе, где находятся посольства и дипломаты, и вход в него будет "строго ограничен".

Саудовская Аравия готовится открыть в столице Эр-Рияде свой первый магазин алкоголя, который будет обслуживать исключительно дипломатов-немусульман.

Как пишет Reuters, клиенты должны будут зарегистрироваться через мобильное приложение, получить код допуска от министерства иностранных дел и соблюдать ежемесячные квоты на покупки, сообщается в документе. Новый магазин будет расположен в Дипломатическом квартале Эр-Рияда - районе, где находятся посольства и дипломаты, и вход в него будет "строго ограничен". Ранее алкоголь был доступен только через дипломатическую почту или на черном рынке.

Этот шаг является важной вехой в усилиях королевства, возглавляемого наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, по открытию ультраконсервативной мусульманской страны для туризма и бизнеса, поскольку употребление алкоголя запрещено исламом. Это также является частью более широких планов, известных как Vision 2030, по созданию постнефтяной экономики.

Видео дня

Саудовская Аравия, которая была относительно закрытой на протяжении десятилетий, в последние годы смягчила строгие социальные кодексы, такие как разделение мужчин и женщин в общественных местах и требование к женщинам носить полностью закрытые черные одеяния. Укрепление власти принца Мухаммеда сопровождалось такими изменениями, как открытие страны для нерелигиозного туризма, концертов и разрешение женщинам водить машину, а также подавление инакомыслия и политических соперников.

Концепция 2030 также включает в себя развитие местной промышленности и логистических центров и направлена на создание сотен тысяч рабочих мест для граждан Саудовской Аравии.

Новости Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии эмигрант из Индии, по имени Прадип, выиграл джекпот лотереи Mahzooz - $270 тыс. Теперь он может принять участие в супер-игре с вознаграждением $5,45 млн.

Как пишет Alarabiya News, Прадип живет и работает в Саудовской Аравии более 15 лет, и он попытался сыграть в Mahzooz только дважды, прежде чем получить джекпот. По словам Прадипа, на выигранные деньги он приобретет дом в Индии.

Вас также могут заинтересовать новости: