Саудовская Аравия готовится открыть в столице Эр-Рияде свой первый магазин алкоголя, который будет обслуживать исключительно дипломатов-немусульман.
Как пишет Reuters, клиенты должны будут зарегистрироваться через мобильное приложение, получить код допуска от министерства иностранных дел и соблюдать ежемесячные квоты на покупки, сообщается в документе. Новый магазин будет расположен в Дипломатическом квартале Эр-Рияда - районе, где находятся посольства и дипломаты, и вход в него будет "строго ограничен". Ранее алкоголь был доступен только через дипломатическую почту или на черном рынке.
Этот шаг является важной вехой в усилиях королевства, возглавляемого наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, по открытию ультраконсервативной мусульманской страны для туризма и бизнеса, поскольку употребление алкоголя запрещено исламом. Это также является частью более широких планов, известных как Vision 2030, по созданию постнефтяной экономики.
Саудовская Аравия, которая была относительно закрытой на протяжении десятилетий, в последние годы смягчила строгие социальные кодексы, такие как разделение мужчин и женщин в общественных местах и требование к женщинам носить полностью закрытые черные одеяния. Укрепление власти принца Мухаммеда сопровождалось такими изменениями, как открытие страны для нерелигиозного туризма, концертов и разрешение женщинам водить машину, а также подавление инакомыслия и политических соперников.
Концепция 2030 также включает в себя развитие местной промышленности и логистических центров и направлена на создание сотен тысяч рабочих мест для граждан Саудовской Аравии.
Новости Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии эмигрант из Индии, по имени Прадип, выиграл джекпот лотереи Mahzooz - $270 тыс. Теперь он может принять участие в супер-игре с вознаграждением $5,45 млн.
Как пишет Alarabiya News, Прадип живет и работает в Саудовской Аравии более 15 лет, и он попытался сыграть в Mahzooz только дважды, прежде чем получить джекпот. По словам Прадипа, на выигранные деньги он приобретет дом в Индии.