Теперь мужчина купит себе дом в Индии.

В Саудовской Аравии эмигрант из Индии, по имени Прадип, выиграл джекпот лотереи Mahzooz - $270 тыс. Теперь он может принять участие в супер-игре с вознаграждением $5,45 млн.

Как пишет Alarabiya News, Прадип живет и работает в Саудовской Аравии более 15 лет, и он попытался сыграть в Mahzooz только дважды, прежде чем получить джекпот.

По словам Прадипа, на выигранные деньги он приобретет дом в Индии.

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"Мечта сбылась. Я хотел купить дом в Индии и задержался в процессе подачи заявки на кредит, поэтому эти деньги помогут сделать мою жизнь намного проще", — похвастался мужчина.

В этом же розыгрыше 27 участников угадали четыре из пяти чисел и разделили второй приз в размере $54,4, получив примерно по $2000 каждый.

Курьезные случаи с выигрышем в лотерею

В США мужчина выиграл $ 1,337 миллиарда в национальной лотереи Mega Millions. Счастливый билет он приобрел на заправке в пригороде Чикаго. Это третий по величине лотерейный джекпот в истории США.

Также американка из Мичигана выиграла 100 тысяч долларов после того, как случайно решила сыграть в лотерею на своем телефоне во время сложного рабочего дня.

А супруги из Канады узнали, что выиграли 100 тысяч долларов в лотерею, когда срок действия лотерейного билета уже пять дней как закончился.

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