'Мир опасностей и возможностей': аналитик раскрыл, чего ждать от Трампа в 2025 году

Непредсказуемость Трампа может стать преимуществом в переговорах, но также риском для международной стабильности, считает эксперт.

2025 год выглядит гораздо сложнее в отношении глобальных геополитических событий. Мир, полный опасностей, приближается к точке, где теневые конфликты могут перерасти в открытую войну, пишет журналист, экс-главред POLITICO, аналитик Financial Times и Wall Street Journal Мэтью Камински.

В то же время аналитик назвал 2025 год "временем беспрецедентных возможностей": научные прорывы и развитие технологий на основе искусственного интеллекта трансформируют нашу жизнь к лучшему. Этот контраст между опасностью и потенциалом - еще один удар, который заставляет мир реагировать.

Новый глобальный ландшафт после выборов 2024 года

Большинство демократических стран завершили свои выборы. Во многих из них сменились политические лидеры: Мексика, Индия, ЮАР, Великобритания, Франция и ЕС увидели значительную политическую трансформацию. В то же время Китай, Россия и Иран продолжают ограничивать свободу выбора, но сталкиваются с другими вызовами.

Видео дня

Возвращение Дональда Трампа к власти в США может стать переломным моментом, пишет Камински. Его вторая администрация приходит с большими амбициями, уверенностью и стремлением радикально изменить внутреннюю и внешнюю политику. Это вызывает тревогу среди оппонентов и надежду среди союзников.

Слабость автократий - угроза для мира

Китай и Россия, несмотря на показную силу, становятся слабее. Доля Китая в глобальной экономике уменьшается, а Россия сталкивается со все более глубокими экономическими проблемами из-за войны в Украине. Иран понес серьезные потери на Ближнем Востоке, потеряв ключевых союзников после падения режима Асада в Сирии и ударов по ХАМАС и Хезболле.

Однако их слабость делает их более опасными: они пытаются сохранить вид могущества для внутренней стабильности. Это создает риск новых авантюр, таких как китайское вторжение на Тайвань или эскалация российской агрессии в Украине.

Геополитика - роль США

США завершают год в лучшем положении, чем начали. Экономика страны демонстрирует сильные показатели, а технологическое и военное лидерство остается неоспоримым. Однако вызовы для Трампа в его второй каденции значительны. Ему придется доказать свою решимость в трех ключевых регионах: Украине, Ближнем Востоке и Азии.

На Ближнем Востоке США могут воспользоваться падением Асада и ослаблением Ирана для нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией. В Европе ключевой задачей будет сдерживание России и поддержка Украины, ведь ее победа важна не только для Европы, но и для сдерживания Китая в Азии.

Камински отмечает, что возвращение Трампа вызывает смешанные чувства. В то время как его решительный и прагматичный подход может укрепить США, союзники сомневаются в его надежности. Его непредсказуемость может стать преимуществом в переговорах, но также риском для международной стабильности.

Аналитик отмечает, что Трамп имеет возможность переосмыслить американское лидерство, сделав его более решительным и эффективным. При этом ему придется найти баланс между внутренней поддержкой и внешней политикой, что укрепит позиции США в мире.

Трамп и война - чего ждать от нового президента США

Как сообщал ранее УНИАН, западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники писали, что "мирный план" избранного президента США может предусматривать отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта без возвращения территорий. По словам источников, Трамп пока не знает, как он убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Директор Сети новых геополитических исследований Михаил Самусь считает, что избранный президент США Дональд Трамп может подписать два отдельных меморандума с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также высказал мнение, что Трамп попытается заморозить войну, потому что закончить ее невозможно.

А вот бывший посол Украины в США Олег Шамшур сказал, что можно только догадываться и строить предположения, какими будут основные элементы мирного плана Трампа. "Честно говоря, то, что мы знаем, совершенно не добавляет не то что оптимизма, а вгоняет в такой глубокий пессимизм", - отметил Шамшур.

Вас также могут заинтересовать новости: