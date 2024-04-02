В Сеуле отметили, что военное сотрудничество, включая торговлю оружием между РФ и КНДР, является явным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Южную Корею разозлило сотрудничество РФ с КНДР. Правительство страны ввело санкции против двух российских судов, привлеченных к транспортировке военных грузов в Северную Корею.

Как сообщает МИД Южной Кореи, ограничения также вводятся в отношении двух юридических и двух физических лиц, причастных к финансированию ядерных и ракетных разработок КНДР.

Отмечается, что указанные суда перевозили большое количество контейнеров с военным грузом между Россией и Северной Кореей. В Сеуле отметили, что военное сотрудничество, включая торговлю оружием между РФ и КНДР, является явным нарушением резолюций Совета безопасности ООН и "актом, который серьезно угрожает миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире".

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В министерстве добавили, правительство Южной Кореи может принять дополнительные меры в случае необходимости. Также Сеул ввел санкции против двух российских организаций и двух лиц, которые их представляют. Они причастны к отправке в РФ работников Северной Кореи, включая IT-персонал.

Речь идет об ООО "Интеллект" и его представителе Сергее Козлове, а также компании "Содействие" и ее представителе Александре Панфилове. Они обеспечили северокорейский персонал документами, иностранной валютой, а также способствовали его выезду и пребыванию в РФ. Южная Корея считает, что эти рабочие могут выезжать в Россию в рамках компенсации, которую предоставляет Москва за получение северокорейского оружия.

"Наше правительство еще раз решительно призывает Россию немедленно прекратить любое незаконное сотрудничество с Северной Кореей, включая военное сотрудничество, которое нарушает резолюции Совета безопасности, и выполнить свои обязательства как постоянного члена Совета безопасности ООН. Мы будем продолжать принимать строгие меры вместе с международным сообществом", - отметили в Сеуле.

Сотрудничество КНДР и РФ

Ранее министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик сообщал, что Северная Корея ускоряет темпы поставок секретного оружия для РФ.

При этом Россия также помогает КНДР. Недавно она наложила вето на резолюцию ООН о продлении мониторинга санкций против Северной Кореи экспертами организации. Эта группа осуществляла мониторинг санкций ООН против КНДР в течение последних 15 лет за ее программы ядерного оружия и баллистических ракет.

В Министерстве обороны США считают, что Северная Корея продолжает оказывать России помощь в ее агрессивной войне против Украины.

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