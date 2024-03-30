В четверг, 28 марта, Россия наложила вето на резолюцию ООН о продлении мониторинга санкций против Северной Кореи экспертами организации. Известно, что эта многонациональная группа экспертов осуществляла мониторинг санкций ООН против КНДР в течение последних 15 лет за ее программы ядерного оружия и баллистических ракет. Как отметили три бывших члена этой группы для Reuters, такое решение РФ указывает на "мрачное будущее" для соблюдения санкций.
В издании добавляют, что в Пекине и Москве отрицают нарушение санкций, однако там блокируют новые меры в Совете Безопасности ООН и выступают за снятие некоторых действующих ограничений с Северной Кореи, обвиняя западные страны и их союзников в эскалации напряженности.
По словам дипломатов, маловероятно, что состоится еще одно голосование, чтобы попытаться продлить мандат до того, как он перестанет действовать 30 апреля.
"Вето подчеркивает редкие дипломатические дивиденды для Пхеньяна и подчеркивает его углубление связей с Москвой, которые включают беспрецедентные поставки баллистических ракет и боеприпасов для использования в войне в Украине, а также возможные поставки топлива для Северной Кореи", - утверждают американские и южнокорейские официальные лица и независимые аналитики.
Reuters отмечает, что Москва и Пхеньян отрицают сделки по продаже оружия, однако пообещали углубить военные отношения, в то время, как глава российской разведки посетил КНДР на этой неделе, чтобы пообещать создать объединенный фронт против "попыток усиления давления со стороны внешних сил".
"Голосование России, а также ее вопиющее нарушение санкций путем покупки обычных вооружений у Северной Кореи, многолетняя история игнорирования своих обязательств и по крайней мере молчаливая поддержка со стороны Китая свидетельствуют о том, что будущее режима санкций в отношении КНДР является мрачным", - отметил бывший член группы, который сейчас работает экспертом по вопросам санкций в британском Королевском институте объединенных служб (RUSI) Аарон Арнольд.
Также на это отреагировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, такое решение фактически подтверждает сотрудничество России с Северной Кореей.
"Это фактически признание вины. Москва больше не скрывает свое военное сотрудничество с Северной Кореей в получении оружия и боеприпасов вопреки санкциям, а также использование северокорейского оружия в войне против Украины. Сегодняшнее голосование является еще одним примером того, как незаконное присутствие России в Совете Безопасности ООН ставит под угрозу глобальную безопасность. Мы призываем все миролюбивые страны решительно осудить вето России и поддержать Украину в борьбе с российской агрессией и распространением террора и беззакония во всем мире", - написал дипломат на своей странице в соцсети X.
Кроме того, он опубликовал фото, на котором изображена северокорейская ракета, попавшая в Харьков в начале 2024 года.
"Мы должны победить путинский режим путем решительных и коллективных действий, чтобы такие ужасные фото не появлялись в других странах и частях мира", - добавил Кулеба.
Использование Россией оружия КНДР в войне против Украины
Как писал УНИАН, министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея ускоряет темпы поставок секретного оружия для РФ. По его словам, КНДР отправила в Россию 6700 контейнеров, в которых может находиться около 3 миллионов снарядов калибра 152 мм. Взамен РФ поставляет Северной Корее продовольствие, сырье и детали, которые используют в производстве этого оружия.
Ранее сообщалось, что СБУ нашла подтверждение, что Россия убивает украинцев ракетами из КНДР. Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), которые изготавливаются на территории Северной Кореи.
"Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 года во время обстрела Запорожья. Следующий удар северокорейскими ракетами оккупанты осуществили в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве. Тогда от вражеской атаки погибли 4 жителей столицы, еще более 50 - находятся в тяжелом состоянии", - рассказали в СБУ.