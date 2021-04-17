Ранее Лавров заявил, что РФ зеркально ответит на высылку десяти российских дипломатов из США.

Вашингтон отреагировал на анонсированное Москвой выдворение американского посла Джона Салливана в ответ на введении санкции США.

Об этом говорится в ответе Госдепартамента США на запрос Reuters.

Читайте такжеМИД Литвы вызвал "на ковер" российского посла из-за политики РФСША напомнили, что новый пакет санкций против России является расплатой за ее вмешательство в президентские выборы, хакерские взломы, запугивание Украины и ряд других злонамеренных действий.

Реагируя на анонсированную МИД России высылку посла "для консультаций" Вашингтон ограничился короткой фразой: "ответ России был эскалационным и достойным сожаления".

Санкции против России и ответ Кремля

За вмешательство в выборы и деятельность по дезинформации под ограничения попали 32 физических и юридических лица, за поддержку российских спецслужб - шесть технологических компаний. Из США выдворят десять российских дипломатов.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя ограничения, заявил, что Россия зеркально ответит на высылку десяти российских дипломатов из США.

В отличие от объявления посла персоной нон грата, такая промежуточная форма демарша принимающей стороны означает, что через какое-то время глава дипмиссии может вернуться. При этом в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года опции «отправить посла на консультации» вообще нет.

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Автор: Яна Ставская