Судно перевозило берёзовую древесину и обогащенный уран для американских атомных электростанций.

В Германии задержали российское судно с подсанкционными товарами, которые должны были доставить в США.

Как пишет Bild, грузовое судно Atlantic Navigator II, следовавшее из Санкт-Петербурга и в США, было вынуждено зайти в немецкий порт Росток из-за повреждения гребного винта. При осмотре инспекторы таможни обнаружили на борту товары, которые находятся под санкциями ЕС, и запретили кораблю продолжать путь.

Как сообщила газета Ostseezeitung, судно перевозило берёзовую древесину и обогащенный уран для американских атомных электростанций, и задержано оно было именно из-за древесины. Общая стоимость груза составляет около 40 миллионов евро. Пострадавшее судно числится во флоте судоходной компании, которая имеет филиалы и офисы в Канаде , США, России (Санкт-Петербург) и Украине (Одесса) и других странах.

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Немецкие СМИ пишут, что судно было задержано именно из-за древесины, которая поступила с заводов российского олигарха входящего в санкционный список ЕС.

Санкции против РФ

Ранее правительство Южной Кореи ввело санкции против двух российских судов, привлеченных к транспортировке военных грузов в Северную Корею.

Отмечается, что указанные суда перевозили большое количество контейнеров с военным грузом между Россией и Северной Кореей. Также Сеул ввел санкции против двух российских организаций и двух лиц, которые их представляют. Они причастны к отправке в РФ работников Северной Кореи, включая IT-персонал.

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