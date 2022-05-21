Примечательно, что российские власти знают об их смерти, но считают необходимым сохранить санкционный режим в их отношении.

В российский "черный список" включены по меньшей мере пять умерших граждан США, для которых действует пожизненный запрет на въезд в Россию.

Об этом свидетельствует список, обнародованный МИД РФ.

Примечательно, что российские власти знают об их смерти, но считают необходимым сохранить санкционный режим. Среди 963 подсанкционных американцев напротив пяти человек стоит отметка "скончался" и дата смерти.

МИД РФ в официальном объяснении отмечает, что в отношении них действует "запрет въезда (в Россию) на постоянной основе".

В частности, въезд запрещен экс-сенатору Джону Маккейну (умер в 2018 году), экс-конгрессвумен Элси Гастингс (умерла в 2021 году), бывшему первому заместителю директора ЦРУ Мелисси Дриско, экс-судье Стивену О'Нилу, бывшему военнослужащему США Джереми Сивитсу, умершему в начале этого года.

Как сообщал УНИАН, в список людей, которым пожизненно запрещен въезд в РФ внесен также президент США Джо Байден и его сын Хантер, знаменитый актер Морган Фримен и создатель Facebook Марк Цукерберг.

В заявлении МИД РФ говорится, что это "ответные меры на антироссийские санкции, которые постоянно вводятся США".

Вас также могут заинтересовать новости: