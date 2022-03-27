Лиз Трасс отметила, что ограничения в отношении РФ могут усилить.

Санкции, которые ввела Великобритания против физических лиц и компаний РФ, могут быть сняты только после вывода российских войск с территории Украины. В Лондоне пригрозили новыми ограничениями в случае дальнейшей агрессии Москвы в отношении Киева.

Об этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала в интервью газете The Telegraph.

"Мы знаем, что Россия подписала множество соглашений, которые она просто не выполняет. Поэтому нужны жесткие рычаги. Конечно, санкции - это жесткий рычаг. Эти санкции могут перестать действовать только при условии полного прекращения огня и вывода войск, а также обязательств о том, что агрессии больше не будет", - говорится в сообщении.

При этом Трасс указала, что в случае дальнейшей агрессии РФ могут вводиться новые санкции. По ее мнению, экономические ограничения - реальный рычаг, который можно использовать.

В правительстве Великобритании подсчитали, что санкции уже ввели против российских банков с активами на сумму 658,65 миллиарда долларов, а также против олигархов и членов их семей с состоянием на сумму более 197,86 миллиарда долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглись на территорию Украины, враг бомбил как военные объекты, так и мирные населенные пункты. В частности, бомбил противника не раз падали на Киев, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев и Харьков.

Ряд стран мира, в том числе страны-члены Евросоюза, решили наказать российские власти за широкомасштабную агрессию новыми санкциями. Также в странах Европы начали арестовывать имущество российских олигархов, в том числе и яхты.

В свою очередь власти Великобритании ввели санкции в отношении владельцев российских банков и финансовых учреждений. Под британские ограничения попали и крупные российские и белорусские компании, связанные с оборонной сферой.

При этом США ввели новые санкции, под которые попали исполнительный директор Сбербанка, компании оборонного комплекса РФ, более 300 депутатов Госдумы, а также под ограничения попало российское золото.

Кроме того, Япония расширила санкции против Российской Федерации в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

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