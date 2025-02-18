По словам Франсуа Байру, "ужасно видеть слабость Евросоюза" в этом вопросе.

Есть признаки появления альянса между президентом США Дональдом Трампом и российским правителем Владимиром Путиным. Обеспокоенность этим выразил премьер-министр Франции Франсуа Байру, пишет BFMTV.

"Мы являемся свидетелями невероятного альянса между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее территории", - заявил он.

По словам Байру, "ужасно видеть слабость Евросоюза" в этом вопросе.

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Он добавил, что недавняя встреча в Елисейском музее с несколькими европейскими лидерами для обсуждения Украины и безопасности на континенте "не развеяла" страхов:

"Мы находимся в контексте 1930-х годов, когда айсберги идут к нам, и парижская встреча в Елисейском дворце не позволила им оттолкнуться".

Переговоры США и России 18 февраля

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры между США и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается соглашаться на ультимативные требования России:

"У меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят. Но они происходят между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы - откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет?".

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