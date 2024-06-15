Он заявил, что новый пакет санкций будет согласован "в ближайшее время".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия - это не "новая Венгрия", и отрицает обвинения в блокировании нового пакета санкций ЕС против России.

Как пишет Politico, ЕС вел переговоры о пакете санкций, который запретил бы странам ЕС реэкспортировать российский сжиженный природный газ через европейские терминалы, но, как сообщили изданию европейские дипломаты, Берлин выступил против.

В то же время в интервью СМИ Axel Springer в кулуарах саммита G7 в Италии Шольц сказал, что пакет "не заблокирован" и что страны "обсуждают детали".

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"Речь идет о том, как сделать так, чтобы немецкая экономика могла осуществлять свою деятельность и в то же время чтобы товары, которые поставляются куда-то в Южную Америку, в азиатскую страну или в Африку, не попадали в Россию окольными путями, где они не должны быть", - сказал Шольц. "И это должно быть сделано таким образом, чтобы компании могли с этим справиться", - добавил он.

"И я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Это практический вопрос, а не фундаментальный", - сказал Шольц.

Немецкий лидер также прокомментировал заявление, что Германия стала "новой Венгрией", поскольку ранее именно Будапешт тормозил принятие российских санкций.

"Да, это отличная фраза, но это полная чушь", - сказал Шольц, говоря о "новой Венгрии". = Мы хотим найти решение".

ЕС согласовывает новый пакет санкций против РФ

Ранее УНИАН писал, что Европейский Союз готовит 14-й пакет санкций против России, согласно которому ограничения впервые будут введены против российского сжиженного газа, хотя прямого запрета на импорт российского СПГ в ЕС не предусмотрено.

Однако 14 июня Европейский Союз не смог согласовать новый пакет антироссийских санкций из-за того, что Германию не устроил пункт об ответственности европейских компаний за нарушение ограничений.

Агентства dpa и AFP 13 июня сообщали, что Германия блокирует новые санкции ЕС против России. Один из чиновников ЕС заявил, что Германия в последнее время производит впечатление "новой Венгрии". Ранее именно Будапешт тормозил принятие новых антироссийских санкций на уровне ЕС.

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